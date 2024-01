Falsi sms della banca per rubare le password: due giovani denunciati

Si erano finti operatori di un istituto di credito e avevano mandato un sms-truffa a una donna per farsi rilasciare i codici di sicurezza della banca. Ma sono stati scoperti e sono finiti nei guai.

I carabinieri hanno denunciato così due italiani di 22 e 31 anni, con precedenti, per truffa in concorso.

I due giovani, spacciandosi per operatori di un istituto di credito di Campomorone, avevano contattato via sms una 43enne del posto informandola di alcuni ammanchi anomali sul suo conto corrente. Con vari raggiri e approfittando dell'ansia della vittima, l'hanno convinta a farsi rilasciare i codici di sicurezza: una volta in possesso delle password sono entrati in azione, effettuando quattro bonifici, dal valore complessivo di 8mila euro, dal conto corrente della donna al loro. Alla fine la vittima del raggiro ha sporto denuncia ai carabinieri che, dopo le indagini del caso, hanno rintracciato i due truffatori, denunciandoli.