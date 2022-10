Chiuse le indagini per il crac Qui! Group: Fogliani e altri 30 verso il processo

Chiuse le indagini sul fallimento Qui! Group, l'ex colosso dei buoni pasti.

Sono trentuno le persone finite sotto accusa tra cui l'imprenditore Gregorio Fogliani.

A partire dal suo arresto, l'11 luglio 2019, la pm Patrizia Petruzziello e il nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza hanno studiato, uno per uno, tutti gli organigrammi e le partecipazioni in ognuna delle aziende fallite. Un lavoro durato tre anni che ora porta all'avvio di uno dei più grandi processi del tribunale di Genova, secondo solo a quello sul crollo del ponte Morandi.

Nella galassia di Qui! Group erano finite aziende come Qui! Services, Qui! Financial, Key to Pay, Pay Bay, Welfare Company, Più Buono, Svizzera Eventi Srl, Moody Srl. Tutte collegate ma in alcuni casi non partecipate dagli stessi soggetti. Da qui l'aumento esponenziale degli indagati. I reati contestati a vario titolo variano da bancarotta fraudolenta, riciclaggio, truffa aggravata e autoriciclaggio.

Nei prossimi giorni sarà fissata la data dell’udienza preliminare. Quindi il gup disporrà il processo che vede circa un migliaio di persone offese tra baristi, ristoratori e commercianti.