Fungaiolo si perde nei boschi: recuperato dai vigili del fuoco

Un cercatore di funghi si è perso nei boschi del Faiallo nella mattinata di domenica 17 settembre 2023. L'uomo si è reso conto di non essere più in grado di ritrovare la via del ritorno e ha chiesto aiuto.

I vigili del fuoco hanno messo in campo la squadra di Multedo, il personale cinofilo e il nucleo Sapr (Sistema aeromobile a pilotaggio remoto) che gestisce i droni. In collaborazione con il Soccorso Alpino sono iniziate le ricerche che, in breve tempo, hanno dato esito positivo.

Il fungaiolo è stato ritrovato in buone condizioni di salute nel primo pomeriggio.