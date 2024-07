Lutto nel mondo sportivo dilettantistico per la morte di Fabio Tassetti

Lutto nel mondo sportivo dilettantistico per la scomparsa di Fabio Tassetti, dell'associazione calcistica Ca' De Rissi di San Gottardo.

Ad annunciare la sua morte la stessa associazione, con un post su Facebook del presidente Piero Graffione.

"Con molto dispiacere la società comunica che oggi, per cause ancora da chiarire, è mancato Fabio Tassetti, marito della nostra Raffaella Canepa.

Fabio, per tanti anni dirigente di leva, è sempre stato persona d'aiuto in ogni occasione societaria. Sempre presente ad ogni torneo o quando c'era da fare un po' di lavoro al campo. A Raffaella e ai figli Lorenzo e Niccolò, nostri tesserati, vanno le più sincere condoglianze".



Condoglianze alla famiglia di Fabio Tassetti anche da parte della nostra redazione.