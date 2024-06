Fabio Ranni trovato morto, l'autista Amt era scomparso da domenica

Tragico epilogo per la scomparsa di Fabio Ranni, l'autista Amt di Sestri Ponente di cui non si avevano notizie da domenica scorsa. Questo pomeriggio alla cava Panigaro è stato trovato il suo corpo senza vita. Le ricerche erano partite nelle primissime ore dopo la scomparsa, Ranni, che era un escursionista si era allontanato dicendo che sarebbe andato a fare trekking.

"Mio fratello ieri mattina è uscito per andare a fare trekking - aveva scritto su Facebook il fratello Carmine -, non ha preso né moto né macchina e non ha lasciato detto dove andava. Non si hanno più sue notizie da allora. Se qualcuno lo avesse visto, magari sui mezzi, per favore mi contatti al 347 8002351. Grazie mille e buona giornata".

Un appello è apparso anche sulla pagina Facebook 'My Tekking Pagina'. "Abbiamo organizzato per domani (martedì 11 giugno 2024 ndr) tre escursioni di ricerca. Unitevi a noi! Nella giornata di oggi - si legge nel post - abbiamo ricevuto un appello da parte del fratello, che richiede aiuto a seguito della scomparsa del fratello, che sarebbe uscito ieri dalla sua abitazione di Sestri Ponente per fare un'escursione".

Sui social in tanti hanno condiviso l'appello di familiari e amici nella speranza di ritrovarlo vivo. Speranza che purtroppo si è rivelata vana.