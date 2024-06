Mobilitazione per trovare Fabio, scomparso da Sestri Ponente

Mobilitazione social e non solo per cercare di ritrovare Fabio Ranni, di cui non si hanno notizie da domenica mattina, 9 giugno 2024. È stata anche sporta denuncia alle forze dell'ordine.

"Aiutateci a trovare il nostro amico - si legge in uno dei primi appelli apparsi sui social -. Si chiama Fabio, ha circa 50 anni, occhi chiari. Vive a Genova Sestri Ponente. Ieri mattina (domenica 9 giugno) è uscito di casa alle 6 e da allora non si hanno più notizie di lui. Al momento della scomparsa indossava i pantaloni della foto qui sotto e una maglia nera.

"Mio fratello ieri mattina è uscito per andare a fare trekking - si legge in un altro post -, non ha preso né moto né macchina e non ha lasciato detto dove andava. Non si hanno più sue notizie da allora. Se qualcuno lo avesse visto, magari sui mezzi, per favore mi contatti al 347 8002351. Grazie mille e buona giornata".

Un appello è apparso anche sulla pagina Facebook 'My Tekking Pagina'. "Abbiamo organizzato per domani (martedì 11 giugno 2024 ndr.) tre escursioni di ricerca. Unitevi a noi! Nella giornata di oggi - si legge nel post - abbiamo ricevuto un appello da parte del fratello, che richiede aiuto a seguito della scomparsa del fratello, che sarebbe uscito ieri dalla sua abitazione di Sestri Ponente per fare un'escursione".

"Abbiamo richiesto informazioni al fratello - prosegue il post - e abbiamo saputo che:

Fabio era solito andare in escursione con un amico che conosceva i percorsi in quanto lui pur essendo un gran camminatore non conosceva i percorsi

si può ipotizzare pertanto che sia partito da casa sua a Sestri Ponente per fare uno dei sentieri che conosceva

il suo amico riferisce che tra questi sentieri vi erano quelli che portavano al Monte Gazzo, al Monte Contessa e a Cassinelle".

"Sulla base di queste informazioni - si legge ancora - vorremmo tentare di dare una mano organizzando una perlustrazione di questi sentieri. Nella giornata di domani My Trekking organizza tre escursioni/perlustrazioni in modo da battere la maggior parte dell'area in questione:

anello ovest - 8 km: appuntamento ore 9 stazione Costa di Sesti Ponente anello centrale - 11 km: appuntamento ore 9 stazione Costa di Sestri Ponente anello est - 8 km: appuntamento a Panigaro incrocio Via Chiaravagna/via Panigaro ore 9".

"Invitiamo tutti gli escursionisti che hanno esperienza di trekking e siano abituati ad affrontare ogni tipo di percorso escursionistico a presentarsi puntuali a questi appuntamenti per partecipare alle ricerche. Se siete impossibilitati nella giornata di domani, Vi invitiamo ad effettuare escursioni per vostro conto in altri orari o nei prossimi giorni nella zona indicata, andando sempre possibilmente in 2 o più persone, percorrendo magari altri sentieri rispetto a quelli indicati che percorreremo domani. A domani!", conclude il post.