È morto a 34 anni l'attivista Fabio Manzella: "Se n'è andato con il sorriso e tanto coraggio"

Mondo della politica e dell'associazionismo in lutto per la morte di Fabio Manzella, stroncato a soli 34 anni da un tumore contro cui lottava da quattro anni. Fabio era attivista di Fridays for Future e nel 2022 era stato candidato alle elezioni comunali con il Pd, a sostegno di Ariel Dello Strologo.

Il 34enne, residente a San Fruttuoso, era agente immobiliare e aveva iniziato a fare politica "perché insoddisfatto della politica - aveva raccontato in campagna elettorale -. Ma ho imparato che possiamo avere una Genova migliore e la politica giusta esiste".

"Non ha vinto la morte, non ha vinto il tumore - scrivono gli attivisti di Fridays for Future Genova - ha vinto Fabio perché se ne è andato col sorriso sul viso e con tanto coraggio nel cuore. Ti vogliamo bene fratello e continueremo a rendere questo mondo un posto migliore anche in tuo onore".

"Abbiamo incontrato Fabio Manzella lungo la strada dell'impegno per un mondo più giusto - è il commento del Pd Genova - dove giustizia sociale e giustizia climatica fossero in grado di camminare insieme. Da lì abbiamo iniziato a camminare insieme. Ci mancherai, Fabio".

Un fiume di ricordi sui social per Fabio, descritto come entusiasta, sempre sorridente nonostante le difficoltà: "Una notizia terribile e per me improvvisa, mi dispiace tanto, le mie più sincere condoglianze alla famiglia" scrive il presidente del Municipio Bassa Valbisagno Angelo Guidi". "Amico da sempre impegnato nel sociale e nelle battaglie per l'ambiente, sei mancato troppo presto e troppo velocemente" sono le parole dell'ex presidente del Municipio Bassa Valbisagno Massimo Ferrante.

E ancora "Ciao guerriero - scrive Susi - sei stato una grande lezione di vita per chi come me ha avuto la fortuna di conoscerti", "Il tuo sorriso, la tua tenacia, la tua forza, tre elementi che ti hanno sempre distinto" dice Andrea.