Via delle Fabbriche, tir sbaglia strada e resta incastrato

Traffico bloccato per circa un’ora giovedì mattina in via delle Fabbriche, all’altezza del viadotto della A26, a causa di un tir rimasto incastrato.

Il conducente del mezzo pesante, forse anche a causa dei cantieri e delle deviazioni in autostrada, è finito in un tratto in cui la circolazione per i camion è vietata proprio a causa della strada stretta, e non è più riuscito a fare manovra.

Sul posto è intervenuta la polizia Locale, che ha fornito supporto al trasportatore per la manovra. Intorno alle 9 la situazione era risolta, e la strada è stata liberata.