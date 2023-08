Grossa fuga di gas e cede l'asfalto, chiusa via delle Fabbriche

Via delle Fabbriche chiusa al traffico per una grossa fuga di gas all'altezza del civico 33r.

Il forte odore è stato avvertito distintamente dai residenti che hanno chiamato i soccorsi, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, i tecnici Ireti e la polizia locale.

Stop alla viabilità per motivi precauzionali e perché l'asfalto è ceduto in almeno tre punti creando voragini pericolose per gli utenti della strada.

Notizia in aggiornamento.