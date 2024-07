Ex Sati, demolizioni al via: 110 nuovi posti auto al Lagaccio

Sono iniziate le demolizioni all'interno dell'area ex Sati al Lagaccio, un'autorimessa dismessa dalla fine degli anni Novanta.

Lo ha annunciato il sindaco di Gneova Marco Bucci, che ha spiegato: "L’edificio sarà completamente recuperato e trasformato in un parcheggio a servizio del quartiere. Qui sorgeranno 110 posti auto e saranno installati due nuovi ascensori per migliorare l’accessibilità all’area. Un’importante opera di riqualificazione che il Lagaccio attende da anni che migliorerà il decoro urbano fornendo nuovi importanti parcheggi per tutti i cittadini".

Il progetto esecutivo era stato approvato lo scorso mese di febbraio, 3,44 milioni di euro del Pnrr per l’ex autorimessa in cemento tra via del Lagaccio e via Ponza. I lavori prevedono il complessivo recupero edilizio dell’immobile, comprese opere di rinforzo strutturale dei solai e delle travi, oltre alla realizzazione di due nuovi ascensori di servizio all’autorimessa per migliorarne l’accessibilità

