Ex mercato via Bologna, lavori pronti per fine settembre

A che punto sono i lavori dell'ex mercato di via Bologna, a San Teodoro, e come verrà utilizzato? I lavori per il restyling sono attualmente in corso e dovrebbero terminare - come dall'ultimo cronoprogramma condiviso anche in consiglio comunale - entro fine settembre, dopodiché la struttura verrà data in affidamento a una cooperativa e verrà utilizzata da associazioni, scuole e in generale dalla cittadinanza.

L'area, di quasi 300 metri quadri, sarà suddivisa in diverse parti: la prima sarà dotata di proiettore, schermo e sedie dove si potranno tenere riunioni, conferenze e corsi e sarà aperta e sarà aperta a tutte le associazioni e le realtà del territorio. Nella seconda sezione interna, la più grossa, ci sarà il mercato del riuso dove poter portare vecchi oggetti, ripararli, esporli e acquistare quelli rigenerati.

Infine l'area esterna verrà risistemata e restituita al quartiere, su esplicita richiesta del Municipio verrà aperta anche nel week end e sarà dotata di corrente elettrica per piccoli eventi del quartiere.

"In questi giorni - spiega Michele Colnaghi, presidente del Municipio Centro Ovest, che ha fatto il punto - stiamo cercando di affidare anche lo spazio verde ad Amiu che si è offerta di risistemarlo e curarlo. A chi sarà affidata la gestione? Come da accordi presi verrà fatto un bando per cooperative, alla vincitrice andrà la gestione dell edificio. Verrà stipulato un accordo scritto, alla cui stesura parteciperà anche il Municipio, la nostra priorità sarà metterà al centro la fruizione degli spazi comuni alla cittadinanza".

Il centro verrà utilizzato anche dalle scuole per funzioni educative.