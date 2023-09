Ex mercato di piazza Monteverdi: al via i lavori di riqualificazione, come diventerà

Una sala polivalente, attrezzature per svago e sport, un'area bar, spazio per uffici e magazzini: è il futuro dell'ex mercato di piazza Monteverdi a Cornigliano, in cui sono iniziati il 1 settembre i lavori di riqualificazione.

L'obiettivo del progetto di Società per Cornigliano è attualizzare l’edificio pur mantenendone il pregio architettonico e di creare uno spazio coperto dentro la piazza restituendo il luogo alla collettività e favorendo la riabilitazione degli spazi.

Alla fine dei lavori, saranno disponibili in totale tre ambienti principali: nella zona centrale un'ampia sala comune polivalente, nell'area sud uno spazio interconnesso con la sala principale, dotato di servizi igienici e ambienti per uffici o magazzini e attrezzature per svago e sport; infine, nella zona nord un'area predisposta per svolgere varie attività tra cui ristorazione e bar.

A completamento dell'articolazione degli spazi sono previsti due ingressi filtro al locale centrale posti sui lati est e ovest. Lo spazio centrale sarà “a tutt’altezza”, conservando la qualità di piazza coperta dalla quale possa ammirarsi la volta di copertura nella sua interezza.

In generale, l’intervento sarà diviso in due macro-tipologie: il restauro, consistente nella conservazione della struttura mercatale originale, e la nuova costruzione, di volumi indipendenti dalla struttura originale e da questa “ospitati” e protetti sotto la sua copertura.

Una volta completata l’opera diventerà patrimonio del Comune e del Municipio che in considerazione della flessibilità degli spazi potranno conferire alla struttura la destinazione d’uso che riterranno più consona alle esigenze del territorio.

#