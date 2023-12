Ex mercato via Bertolotti: lavori conclusi per fine 2024, poi (forse) andrà alle associazioni

Ancora un anno prima di vedere conclusi i lavori dell'ex mercato comunale di via Bertolotti. A confermarlo, in consiglio comunale, l'assessore al Patrimonio Fracesco Maresca. A restyling terminato, la struttura sarà destinata alle associazioni ma, avverte la giunta, se arrivassero nel frattempo progetti con altre modalità e usi, verranno presi in considerazione.

Tutto è nato da un'interrogazione del consigliere comunale Lorenzo Pasi (Genova Domani) riguardante l’edificio di Cornigliano: "A che punto sono - ha chiesto - i progetti che interessano l'edificio? E cosa ne sarà dopo il restyling?".

"L'ex mercato di via Bertolotti è in fase di ristrutturazione e vedremo concludere i lavori entro la fine del 2024 - ha confermato Maresca in consiglio comunale -. La struttura finita sarà poi consegnata e messa a bando dal Municipio, con destinazione a uso associativo. Questa è la linea che vorremmo seguire, ma se frattanto arrivassero altre co-progettazioni, con altre modalità e usi, verranno prese in considerazione, e verranno effettuati nuovi sopralluoghi con gli uffici tecnici e municipi. Sentiremo anche cittadinanza e le associazioni".