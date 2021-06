Ex Ilva, Orlando: "Vedremo se ci sono gli strumenti per contestare la cassa integrazione"

Il ministro del Lavoro, atteso in prefettura per le 9, è arrivato un'ora dopo a causa dei cantieri sull'autostrada A12

Prosegue lo stato di agitazione all'ex Ilva di Genova. La decisione è stata presa questa mattina dai lavoratori riuniti in assemblea, che hanno comunque confermato la volontà di tornare in fabbrica, in attesa di eventuali nuove forme di protesta se l'azienda dovesse inviare le prime lettere di messa in cassa integrazione ordinaria.

Al momento, i metalmeccanici non hanno ricevuto nulla. Poco prima delle 12 si è concluso l'incontro in Prefettura tra il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, gli enti locali e le rappresentanze sindacali: assente la Fiom, che ieri sera ha annunciato di non voler partecipare a un incontro considerato tardivo e visto più come una 'passerella elettorale'. Il ministro Orlando, atteso per le 9, è arrivato un'ora dopo a causa dei cantieri sull'autostrada A12.

"Ho chiesto che si soprassedesse", dalla richiesta di cassa integrazione ordinaria, "la risposta non è stata accolta. Siamo nell'ambito del galateo istituzionale: quando si passerà ad esaminare la congruità del provvedimento, cosa che il ministro può fare solo quando la cassa è stata attivata con le risorse proprie, vedremo se ci sono gli strumenti per contestare quella scelta". Così il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, al termine del confronto in prefettura. "È evidente che tra le priorità della proprietà attuale non ci sia quella di far diminuire la tensione sociale. Ho cercato di intervenire e la cosa non ha avuto particolare successo: non mi sembrava utile aumentare la tensione. Non credo che dare la notizia pubblica avrebbe migliorato il clima".

"La missione che dobbiamo promuovere è quella di realizzare una ristrutturazione della filiera dell'acciaio - ha detto ancora Orlando - che consenta di conquistare più quote di mercato possibili. Tutto quello che è in contrasto con questo disegno, se ci sono gli strumenti di legge, va messo in discussione".

"L'incontro mi sembra sia andato bene, credo sia servito a preparare quello" dell'8 luglio "a Roma, che darà risposte strutturali sulle domande che ancora incombono sulla filiera dell'acciaio e sullo stabilimento di Genova - conclude il ministro - l'incontro di Roma ci può dare degli strumenti in più per contestare la scelta della cassa, se risulterà, come mi pare da una prima impressione, in contrasto con l'ambizione di conquistare nuove quote di mercato".

All'incontro ha preso parte anche il deputato della Lega Edoardo Rixi, componente della Commissione trasporti e responsabile nazionale Infrastrutture. "Il sito ex Ilva di Genova deve essere rilanciato, siamo contro la cassa integrazione - ha dichiarato Rixi -: una richiesta incomprensibile dal momento che la richiesta di acciaio sul mercato è enorme. Mi auguro che nessuno voglia strumentalizzare i lavoratori per secondi fini. L'8 luglio sarà importante l'incontro al Mise. Bisogna che l'azienda torni a fare politica industriale. È evidente che l'Italia non può fare a meno dell'acciaio. Il governo dal canto suo deve far pesare il ruolo di Invitalia. Il sito di Genova è strategico per l'intero Paese".