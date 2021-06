Ex Ilva: scatta la cassa integrazione, nuova assemblea davanti ai cancelli

Lunedì 28 giugno scatta la cassa integrazione per tutti i 981 operai dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano. Alle ore 7 è prevista una nuova assemblea davanti ai cancelli per decidere come proseguire la protesta. I lavoratori hanno protestato martedì, mercoledì e venerdì scorsi contro la decisione di Acciaierie d’Italia di non sospendere la cassa integrazione.

Venerdì la manifestazione si è sciolta nel momento in cui è arrivata la convocazione ufficiale del Mise. Lunedì è atteso, anche se al momento non è confermato, il ministro del lavoro Andrea Orlando. Il calendario poi prevere l'8 luglio un confronto con i ministri Giorgetti e Orlando al quale parteciperanno Acciaierie d'italia e sindacati.

Nel corso della giornata di venerdì non sono mancate le tensioni tra manifestanti e forze dell'ordine e, secondo la questura, il bilancio è di sette poliziotti e un carabiniere rimasti feriti. In corso accertamenti da parte della polizia per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili.