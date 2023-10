Ex Ilva, il 20 ottobre nuovo sciopero. I sindacati: "È ora che Meloni intervenga in prima persona"

Una soluzione subito, nell'immediato, prima che le conseguenze per l'azienda diventino irreversibili. Così, in una lettera inviata al premier Giorgia Meloni e per conoscenza ai ministri coinvolti nella vertenza, Giorgetti, Urso, Calderone, Fitto e Pichetto Fratin, i leader di Fim Fiom e Uilm tornano in pressing sul governo per la vertenza dell'Ex gruppo Ilva, Acciaierie d'Italia sollecitando un nuovo confronto. E confermano che la mobilitazione messa in campo nei giorni scorsi anche nel capoluogo ligure culminerà con lo sciopero di 24 ore per tutti i siti del gruppo siderurgico il 20 ottobre, con una manifestazione e un corteo a Roma: "Ci saremo - ribadiscono i sindacati - per difendere le prerogative del sito di Genova per il quale necessitano ingenti risorse sia finanziarie per mettere in sicurezza gli impianti che industriali per farlo diventare un centro di eccellenza nella verticalizzazione del freddo così come era previsto nell’accordo di programma; è ora che la Meloni intervenga in prima persona su questa vicenda".

Nel frattempo oggi, giovedì 12 ottobre, un nuovo incontro: "La Uilm di Genova - dice Antonio Apa, Coordinatore Uilm Liguria - oggi ha partecipato all’assemblea indetta da Fim Fiom Uilm all’Acciaierie d’Italia fermamente convinta che sia necessario dare una spallata alla vicenda della siderurgia. Fino a oggi il governo in carica non ha risolto nessuno dei nodi così come avevamo richiesto di intervenire togliendo la gestione a Mittal con una diversa governance con il passaggio della maggioranza allo Stato. Questo non solo non si è realizzato ma addirittura è stato dato mandato al ministro Fitto di procedere a un ulteriore ipotesi di accordo con Mittal. Occorre una svolta".

Dopo il confronto del 27 settembre a palazzo Chigi i sindacati sottolineano: "Non abbiamo ricevuto le risposte auspicate" né "nessun impegno circa il prosieguo di discussione".

"In questa fase - scrivono ancora - il confronto con le organizzazioni sindacali è indispensabile e deve essere sostanziale per costruire le migliori scelte che diano un futuro di rilancio sostenibile dell’intero gruppo Ex Ilva".

Le sigle sottolineano che la maggior parte degli impianti sono fermi o a marcia ridotta: "I luoghi di lavoro sono insicuri, la situazione debitoria è insostenibile, il massiccio utilizzo della cassa integrazione, i bassi livelli produttivi e l’incompleta ambientalizzazione, ricordano all'unisono Roberto Benaglia, Michele De Palma e Rocco Palombella nella lettera sottolineando come tutto questo renda "poco credibile la gestione di Acciaierie d’Italia con una governance a maggioranza ArcelorMittal" che non ha mantenuto "nessun impegno assunto nei suoi 5 anni di gestione".

Allo sciopero, ricordano ancora le tute blu di Cgil, Cisl e Uil, i sindacati hanno affiancato anche la richiesta di audizioni alle commissioni Attività produttive di Camera e Senato; previsti il 16 ottobre prossimo dei presidi presso tutte le Prefetture delle città interessate dal gruppo ex Ilva e poi, il 20, manifestazione con corteo per le vie di Roma che si concluderà nei pressi di Palazzo Chigi.