Ex Ilva, nuovo incidente: cade bobina da 250 chilogrammi

Nuovo incidente, nel pomeriggio di martedì 12 aprile 2022, all'ex Ilva di Cornigliano, oggi Acciaierie d'Italia. Una bobina da 250 chilogrammi si è sganciata nel reparto 'treno a freddo 2' dello stabilimento, un'area già segnalata nei giorni scorsi come critica da parte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

L'incidente, fortunatamente senza conseguenze per gli operai, è avvenuto dopo che i lavoratori hanno scioperato per la sicurezza, denunciando una serie di gravi incidenti susseguitisi in questi giorni, sabato 9 aprile, al reparto temper del ciclo produttivo della latta, un cavo di una gru si era strappato mentre il carroponte spostava un rotolo di circa 10 tonnellate.

"Come Fiom di Genova - si legge nella nota del sindacato - riteniamo che sia il momento che tutti gli attori preposti alla salvaguardia della sicurezza dei lavoratori intervengano con forza all'interno di questo stabilimento. Non si può rischiare la vita per lavorare, i nostri delegati vigileranno affinché vengano garantite le condizioni di sicurezza, ma deve essere chiaro che non accetteremo altri ritardi nella messa in sicurezza degli impianti da parte della proprietà".