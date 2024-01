Il rudere abbandonato da decenni accanto alla scuola e a due passi dal mare

Dell'edificio ex Forever, a Voltri, se ne parla da decenni. Ma una soluzione per fermare il degrado non è ancora stata trovata, e il rudere - una volta sede di un'importante azienda del ponente - è ancora in stato di abbandono. Uno scenario desolante, per giunta proprio di fronte al liceo Lanfranconi e a due passi dal lungomare Roberto Bruzzone.

Della Forever, fabbrica di sanitari e piastrelle, rimane solo uno striscione che annuncia, ormai da anni e anni, il trasferimento a Cornigliano. Come se i voltresi, ormai, non lo sapessero. Eppure non si è ancora riusciti a trovare una soluzione: l'immobile è di proprietà del demanio marittimo e gestito da Autorità di sistema portuale, ma a scoraggiare i potenziali affidatari sono le condizioni dell'edificio che richiede un massiccio intervento di riqualificazione.

"Nel 2016 - ricorda il consigliere municipale Fabio Quartino (Pd) - si era arrivati vicini a un accordo per la presa in carico dell'immobile da parte della Croce Rossa, con anche una sala polifunzionale nella disponibilità del territorio. Ma la trattativa era saltata perché Autorità portuale concedeva la disponibilità per un tempo insufficiente a rientrare degli investimenti. Lo stabile si trova in un'area di prestigio per Voltri, un vero peccato vederlo vuoto. Speriamo non venga dedicato a grandi attività commerciali".

Il Municipio nei mesi scorsi ha provato ad avviare un nuovo dialogo con Autorità portuale ma anche con diversi soggetti potenzialmente interessati al suo utilizzo: "Stiamo parlando - replica l'assessore ai Lavori Pubblici del Municipio Ponente Davide Siviero - sia con lo stesso liceo Lanfranconi che si trova accanto, sia con associazioni del territorio che svolgono funzione di assistenza sociale. Abbiamo richiesto ad Autorità portuale sia la messa in sicurezza dell'edificio sia, qualora risultasse antieconomica, la sua eventuale demolizione completa". Al momento non ci sono ulteriori risvolti particolari.

"Circa un anno fa - aggiunge il presidente del Municipio Guido Barbazza - abbiamo registrato l'interesse del liceo: sarebbe molto bello se questo edificio potesse essere riadattato per ospitare laboratori e aule aggiuntive di cui la scuola ha grande necessità. Poi siamo entrati in contatto con una realtà che si occupa di formazione di maestri d'ascia e carpentieri navali, e con un istituto che vorrebbe allestire un laboratorio d'arte per scultori". A proposito del dubbio sollevato da Quartino sui supermercati, precisa: "Non abbiamo avuto contatti con realtà di natura commerciale, ritengo lo stabile debba essere prioritariamente affidato a realtà che si occupano di cultura, scuola, associazionismo".

Tutte idee, ma per ora manca la parte pratica: "C'è un discorso di disponibilità economica - conclude Barbazza - perché l'edificio richiede una ricostruzione praticamente totale". Il Municipio si muoverà in ogni caso su due strade: una per la messa in sicurezza e l'altra per vagliare ogni soluzione per il futuro di un immobile centrale da troppo tempo dismesso. Tanto che durante il consiglio municipale di martedì 30 gennaio il presidente ha lanciato l'appello alle realtà del territorio per portare idee e proposte, senza dimenticare però l'aspetto della disponibilità finanziaria.