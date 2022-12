L'ex convento dei frati che diventerà un polo per le attività artistiche e creative

Da luogo religioso a polo per valorizzare l'arte: questo è il destino del'ex chiesa maggiore del convento dei frati Gerolimini, acquistata dal Comune di Campo Ligure.

La compravendita è stata finalizzata nei giorni scorsi, con l'atto d'acquisto firmato da entrambe le parti. "Dopo anni di tentativi - spiega l'amministrazione - l'immobile diventa finalmente di proprietà comunale e potrà essere restituito alla funzione pubblica in piena sinergia al processo di rigenerazione urbana già in atto da alcuni decenni".

Per il restauro dell'areà è stato predisposto un progetto definitivo il cui primo lotto sarà finanziato attraverso un intervento inserito nel Bando Borghi Pnrr.

A recupero avvenuto, la ex chiesa conventuale diverrà polo attrattivo volto a promuovere e valorizzare le attività artistiche e creative del borgo, aumentando i servizi culturali e incrementando la loro accessibilità per divenire volano di promozione sociale e culturale, con conseguenti ricadute nel tessuto economico, in un più ampio progetto di rinascita di Campo Ligure, che fa parte della rete dei Borghi più Belli d’Italia.