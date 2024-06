Guardia di Finanza, scoperti in Liguria 316 evasori fiscali totali

Nell'ambito dei festeggiamenti per il 250esimo anniversario di fondazione della Guardia di Finanza sono stati presentati i risultati dell'attività svolta in Liguria dal Corpo, guidato nella nostra regione dal comandante Cristiano Zaccagnini, tra il 2023 e i primi cinque mesi del 2024. Sono stati 16.415 gli interventi ispettivi e 780 le indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia. Ecco di seguito tutti i risultati ottenuti.

Contrasto a frodi ed evasione fiscale

Sono stati individuati 316 evasori totali, ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco (molti dei quali operanti attraverso piattaforme di commercio elettronico) e 741 lavoratori in 'nero' o irregolari. Scoperti, inoltre, 29 casi di evasione fiscale internazionale, principalmente riconducibili a stabili organizzazioni occulte, a manipolazioni dei prezzi di trasferimento, a residenze fiscali fittizie e all’illecita detenzione di capitali oltreconfine. Sono stati denunciati 358 soggetti per reati tributari, nove dei quali arrestati. Complessivamente sono stati sequestrati beni, profitto di evasione o frodi fiscali, per un valore di oltre 20 milioni di euro. I 493 interventi in materia di accise hanno permesso di sequestrare oltre 55 tonnellate di prodotti energetici; 1.104 sono, invece, i controlli doganali sulle merci introdotte sul territorio nazionale in evasione d’imposta, contraffatte o in violazione delle norme sulla sicurezza.

Contrabbando: 11 tonnellate di sigarette di contrabbando

Le attività di contrasto al contrabbando hanno portato a individuare quasi 11 tonnellate di tabacchi lavorati esteri consumati in frode o sottoposti a sequestro e alla denuncia di 174 soggetti. I controlli e le indagini contro il gioco illegale hanno permesso invece di denunciare quattro persone.

Tutela della spesa pubblica

Controlli anche sul corretto utilizzo di risorse e fondi europei e nazionali per interventi a sostegno di imprese e famiglie. Verifiche anche su progetti e investimenti del Pnrr. Sono stati segnalati alla Corte dei conti 129 persone, con l’accertamento di danni erariali per oltre 92 milioni di euro.

La collaborazione con la procura europea

Crescente è la collaborazione sul territorio con la Procura europea, con la quale sono state sviluppate 9 indagini che hanno portato alla denuncia di 34 responsabili e all’esecuzione di sequestri per oltre 1,2 milioni di euro.

Criminalità organizzata ed economico-finanziaria

In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti 44 interventi, che hanno portato alla denuncia di 105 persone, di cui cinque arrestato, e alla ricostruzione di operazioni illecite per oltre 54 milioni. Sono stati investigati oltre 1.516 flussi finanziari sospetti generati dagli operatori del sistema di prevenzione

antiriciclaggio, di cui 14 sul finanziamento del terrorismo. Su abusivismo bancario e finanziario, anche telematico, sono state 27 le denunce con proposte di sequestro per 148mila euro. Ai confini terrestri, marittimi e aerei sono stati eseguiti 642 controlli sulla circolazione della valuta con la scoperta di illecite movimentazioni per oltre 5,3 milioni, l’accertamento di 121 violazioni nonché il sequestro di

valuta, titoli e certificati contraffatti per oltre un milione di euro. In materia di reati fallimentari e del codice della crisi d’impresa, i beni sequestrati ammontano a oltre 12 milioni su un totale di patrimoni distratti di oltre 54 milioni mentre con riferimento alle condotte di usura ed estorsione sono stati denunciati 17 persone soggetti con sequestri per circa 88 mila euro.

Conflitto russo-ucraino: sequestri per 145 milioni di euro

Per quello che riguarda il conflitto tra Russia e Ucraina sono stati sequestrati beni a sei magnati per un valore di 145 milioni di euro, tra gli immobili spicca anche la famosa Villa Altachiara di Portofino.

Sequestrate tre tonnellate di droga

Nel periodo in esame, i Reparti del Corpo hanno sequestrato, in territorio nazionale ed estero, quasi tre tonnellate droga, prevalentemente cocaina (806 chilogrammi), hashish (oltre 1,2 tonnellate) e marijuana (oltre 871 kg). Le persone denunciate sono state 366, 130 delle quali arrestate.

Assistenza alle operazioni di sbarco di 1.146 migranti

Da gennaio 2023 a oggi, in Liguria è stata portata assistenza nelle operazioni di sbarco di 1.146 migranti presso i porti di Genova e La Spezia. Nel settore della sicurezza del mare, la Guardia di Finanza rinnova anche per la corrente stagione estiva, secondo una modalità operativa avviata già lo scorso anno, una attività finalizzata a realizzare un più efficace mantenimento dell’ordine pubblico e un maggiore livello di sicurezza percepita da parte della collettività e degli utenti del mare, attraverso il rischieramento temporaneo di unità navali presso le località a più alta vocazione e densità turistica che insistono nelle circoscrizioni dei reparti operativi aeronavali.