Condannati sette evasori seriali fraudolenti su bus e corriere

Prima di arrivare alla denuncia, Amt aveva tentato più volte di recuperare il credito maturato negli anni in modo bonario, con lettere di avviso e di sollecito nei confronti degli evasori, che però si erano mostrati totalmente disinteressati. Per questo l’azienda ha deciso di passare all’azione penale.

Completato dunque l’iter istruttorio avviato a ottobre 2018, i sei imputati sono stati ora condannati al risarcimento dei danni in favore di Amt, al rimborso delle spese legali e a pene accessorie.

La magistratura genovese si è pronunciata in modo favorevole anche con la sentenza dello scorso 21 gennaio, con la quale condanna un altro evasore seriale: la persona in questione era stata denunciata dalla società Atp Esercizio, che successivamente è stata integrata in Amt.

Anche in questo caso, l’imputato era stato trovato ripetutamente a bordo dei mezzi pubblici Atp senza un regolare titolo di viaggio: ben 34 volte.

In totale sette casi di 'evasori seriali fraudolenti': una definizione che indica in modo specifico coloro che non solo hanno viaggiato sui mezzi pubblici senza pagare il biglietto (né la sanzione per regolarizzare la posizione) ma anzi hanno reiterato il comportamento scorretto molte altre volte. Dunque, evasori per scelta e non per necessità o per situazioni contingenti.

È stato pianificato per le prossime settimane un nuovo Piano intensivo di verifica e controllo a tutela del sistema di trasporto pubblico gestito nell’ambito della Città metropolitana di Genova. Il Piano si articolerà in azioni di verifica mirata, ordinaria ed intensiva, che si svolgeranno su diverse aree del territorio servito.

Cosa succede se non si paga il biglietto

In caso di sanzione per mancanza di titolo di viaggio, regolata dalla legge regionale n. 36 del 6/11/2012, il trasgressore può procedere al pagamento immediato direttamente al verificatore o effettuare il pagamento successivamente: nel primo caso l'importo sarà di 40 euro più il costo del biglietto, nel secondo caso invece la sanzione salirà automaticamente a 60 euro più il costo del biglietto se pagata entro 5 giorni lavorativi. Entro 60 giorni il costo della sanzione è di 110 euro, se passano più di 60 giorni l’importo sale a 220 euro (oltre al costo del biglietto).

In caso di biglietto alterato o contraffatto, gli importi delle sanzioni sono maggiori. Dalla data dell’infrazione, l’azienda ha cinque anni di tempo per notificare un’ingiunzione di pagamento. Qui la pagina dedicata sul sito Amt.