Minori cercano di evadere, gravemente feriti due poliziotti penitenziari

Due giovani portati nel Centro di Prima Accoglienza di via Frugoni hanno aggredito i poliziotti cercando di fuggire durante l'immatricolazione

Due detenuti minorenni, arrestati per aver rubato una cassaforte con diecimila euro da un negozio di animali del quartiere di Sampierdarena, hanno tentato l'evasione dopo essere stati portati, su ordine del Pm, presso il Centro di Prima Accoglienza di via Frugoni. Due poliziotti della Polizia Penitenziaria sono rimasti gravemente feriti.

L'episodio denunciato dalla Uilpa Penitenziaria attraverso una nota firmata dal segretario Fabio Pagani, è successo intorno alle 12.30 di martedì 28 settembre 2021 e ha coinvolto due giovani di origini marocchine, entrambi nati nel 2005. I due, durante l’immatricolazione hanno cercato di evadere scagliandosi contro gli unici due poliziotti in servizio che, per impedire la fuga, sono rimasti gravemente feriti. La furia dei due minori, ben messi fisicamente, non si è fermata e solo grazie all'arrivo di rinforzi della Polizia di Stato e Penitenziaria si è evitato il peggio.

"L’intera area matricola - commenta Fabio Pagani - è stata distrutta e i due poliziotti penitenziari trasportati all’ospdedale Galliera di Genova. La Uilpa si congratula con il personale di Polizia Penitenziaria , che per impedire l’ennesima evasione di due minori violenti, hamesso a rischio la propria incolumità , proprio per questo esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà ai poliziotti coinvolti e feriti nella vicenda, con l’auspicio che l’amministrazione tenga almeno in considerazione l’operato dei baschi azzurri che hanno evitato con sacri-ficio l’evasione"