Evade continuamente dai domiciliari e aggredisce i carabinieri

L'autorità giudiziara aveva disposto l'accompagnamento in carcere di un 38enne, che si è opposto all'arresto scagliandosi contro i militari

Denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un pregiudicato genovese di 38 anni che ha reagito con violenza contro i carabinieri che hanno cercato di arrestarlo per portarlo in carcere.

L'uomo si trovava agli arresti domiciliari ma era stato denunciato diverse volte per le continue evasioni, motivo per cui l'autorità giudiziara aveva disposto l'accompagnamento in carcere.

L’uomo si era però opposto ai militari che si sono presentati a casa per eseguire l’arresto, scagliandosi con rabbia contro gli uomini in divisa che, al termine di una violenta colluttazione, sono riusciti a immobilizzarlo.

Accompagnato in caserma e denunciato per l'ennesima volta il 38enne è stato poi portato nel carcere di Marassi.