Litiga con il fidanzato ed evade dai domiciliari per andare in albergo

Una 25enne di origini brasiliane è stata arrestata dai poliziotti per essere evasa dagli arresti domiciliari.

La donna, pluripregiudicata e condannata per estorsione, si era presentata lo scorso 16 novembre in un albergo di via Gramsci per affittare una camera. I suoi dati, una volta inseriti sul portale alloggiati collegato alla centrale operativa della Questura, hanno fatto scattare subito il sistema “Allertallo”.

Agli agenti intervenuti ha dichiarato di aver avuto un diverbio con il suo compagno che si era offerto di ospitarla per scontare una pena residua, ma che poi, non gradendo più la sua presenza, l’aveva invitata ad andarsene.