Evade dai domiciliari, scappa in un albergo e si nasconde sotto al letto

Doveva essere agli arresti domiciliari, invece è stato catturato in un albergo di Genova con moglie e i suoi tre bambini, il 34enne evaso a inizio gennaio a Basaluzzo, in provincia di Alessandria.

Quasi un mese di latitanza prima della cattura definitiva, ma anche prima della fuga l'uomo era stato segnalato più volte dai carabinieri al tribunale di sorveglianza perché non era stato trovato in casa in occasione dei controlli. Per questo il tribunale aveva aggravato la misura cautelare nella custodia in carcere, ma il 34enne a quel punto è sparito senza lasciare traccia.

Sono stati i carabinieri di Capriata d'Orba a rintracciare e a seguire la moglie dell'uomo, notata a Basaluzzo: è rientrata in casa e, quando è uscita con un grosso trolley, è iniziato il pedinamento a cura dei militari. Prima in autobus fino a Novi Ligure, poi in treno fino a Genova. Nel capoluogo ligure, dalla stazione di Brignole la donna è salita su un bus scendendo poco dopo, proseguendo a piedi fino a un piccolo albergo in centro città.

Supportati dai colleghi della compagnia di Genova Centro, che hanno circondato lo stabile, i carabinieri hanno individuato la stanza e sono entrati: all'interno c'erano la donna con i suoi tre bambini. La moglie del ricercato ha tentato invano di sostenere di essere da sola: sotto il letto, infatti, ecco nascosto il marito.

L'uomo ha minacciato di compiere gesti di autolesionismo, subito imitato dalla moglie, ma i carabinieri li hanno convinti a desistere. Dopo l'arresto, il 34enne è stato portato nel carcere di Marassi dove dovrà espiare la pena residua.