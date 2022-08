Evade dai domiciliari per andare al mare, portato in carcere

Giovedì 11 agosto la polizia di Stato ha notificato a un 23enne, domiciliato in via Cordanieri a Pra', la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere.

Il giovane, autorizzato ad allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore mattutine solo per recarsi al lavoro, qualche giorno fa è stato riconosciuto da un poliziotto del commissariato Sestri, libero dal servizio, sulla spiaggia di Vesima mentre faceva il bagno in compagnia di una bambina e di due amici.

Il magistrato, accertata la violazione agli obblighi impostigli, ha disposto la sostituzione della misura cautelare e il 23enne è stato portato a Marassi.