Evade (di nuovo) dai domiciliari: a spasso in via XX, 25enne arrestata

Ci ha provato di nuovo, ma con lo stesso risultato.

Una 25enne, condannata agli arresti domiciliari, è evasa due volte in quattro giorni; la prima è stata trovata a bordo di un'auto in via Dogali con una valigia dí vestiti pronta per tentare la fuga con il fidanzato.

La seconda, ieri mattina intorno alle 12.30, quando un poliziotto fuori servizio del commissariato di Cornigliano l'ha riconosciuta e arrestata.

Sarà giudicata domani mattina per direttissima.