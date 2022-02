Per ore incastrato in un'intercapedine, cucciolo di cinghiale salvato dalla polizia locale

Sentiva dei grugniti in casa, ma proprio non riusciva a capire da dove. Le prime volte non ci ha fatto caso, poi, quando ha capito che non aveva sentito male e ci doveva essere un animale nascosto da qualche parte ha iniziato a cercarlo. E quando ha avuto la certezza che i lamenti arrivassero dal giardino ha visto sotto la pioggi un cucciolo di cinghiale incastrato tra due muri.

Non si sa come, ma il piccolo ungulato è rimasto intrappolato per ore dentro un'intercapedine di una casa in via Terpi. La prima a intervenire è stata una pattuglia della polizia locale che di buon mattino, erano da poco passate le 8, ha salvato l'animale e lo ho ha affidato alla vigilanza faunistica regionale.

Il recupero dell'animale è andato a buon fine, unica nota positiva della giornata per la popolazione dei cinghiali colpita dalla peste suina: oggi un altro caso e siamo a 18 in Liguria.