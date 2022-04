Euroflora, tariffe fisse sui taxi per raggiungere la manifestazione

In occasione dell’edizione 2022 di Euroflora, dal 23 aprile all’8 maggio ai Parchi di Nervi, i tassisti genovesi offrono tariffe e servizi speciali per rendere la manifestazione più facilmente accessibile a tutti.

Oltre al consueto posteggio di Nervi, in viale delle Palme, sarà istituito un posteggio taxi temporaneo dedicato, in prossimità dell’ingresso principale della manifestazione, in via Casotti. L’area parcheggio sarà presidiata da personale Taxi Service della Cooperativa Radio Taxi Genova, riconoscibile dalla pettorina gialla, per offrire assistenza al pubblico in uscita.

Per i percorsi principali per e da Nervi, sono previste inoltre le seguenti tariffe fisse.

Corse da e per piazzale Kennedy/via Casotti ingresso parchi: fino a 3 persone a tassametro. Dalla quarta persona 27 euro con maggiorazione di un euro per ogni persona oltre la quarta.

Corse da e per Piazzale Kennedy/stazione Brignole: 10 euro. Per ogni persona oltre le prime tre maggiorazione di 1 euro escluso bambini inferiori i 10 anni.

Corse da e per centro città (area Brignole, Corvetto, Marose, De Ferrari, Carignano)/via Casotti ingresso parchi: 28 euro.

Corse da e per Area Caricamento, Nunziata e fino a Via Cantore Novotel/via Casotti ingresso parchi: 32 euro.

Corse da e per Aeroporto, Hotel Tower; Hotel Chc/via Casotti ingresso parchi: 40 euro.

Tariffe comprensive di tutti i supplementi, dell’eventuale chiamata Radio Taxi, e dei pedaggi autostradali.

Il servizio Radio Taxi Genova 5966 è infine in grado di assicurare mezzi idonei al trasporto delle persone con disabilità o difficoltà motorie.

In conformità con le normative vigenti per il contenimento dei contagi da covid, la capienza dei taxi torna a pieno carico, mentre permane l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 a bordo.

Per prenotare un taxi è sufficiente chiamare il numero 010.5966 oppure inviare un messaggio WhatsApp al 329.5966.123. Per ulteriori informazioni: info@5966.it.