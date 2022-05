Euroflora, appello di Sansa e Pastorino ai cittadini: “Scrivete una mail al Porto Antico per chiedere i dati”

“Chiediamo a tutti i cittadini di scrivere tutti una mail alla società Porto Antico Spa chiedendo di fornire i dati richiesti“, cioè quanti biglietti di Euroflora sono stati venduti, quanti regalati e quanti comprati da aziende del Comune di Genova. È l’appello che lanciano i consiglieri regionali Ferruccio Sansa, Gianni Pastorino e Selena Candia dopo le polemiche degli scorsi giorni sui conti della manifestazione, non ancora resi del tutto noti dagli organizzatori.

“Voi cosa pensate se qualcuno stenta a dare le informazioni che è tenuto per legge a fornire? Il dubbio che siano dati scomodi è quantomeno lecito – attaccano i consiglieri -. Succede questo: è un dato di fatto ormai che decine di migliaia di biglietti di Euroflora sono stati comprati da aziende del Comune di Genova. In pratica abbiamo pagato noi per tenere in piedi i conti di Euroflora ed evitare a Bucci una figuraccia perfino peggiore di Genova Jeans. Come consiglieri regionali noi abbiamo diritto di chiedere alle società partecipate dalla Regione tutti gli atti e le informazioni che riteniamo utili per svolgere il nostro ruolo di consiglieri. È previsto dalla legge. Si chiama diritto di sindacato ispettivo. Ma anche trasparenza”.

“Per questo – continuano – il 9 maggio abbiamo inviato due richieste pec alla società Porto Antico, che gestisce Euroflora, chiedendo di sapere quanti biglietti della manifestazione sono stati venduti a prezzo pieno, quanti sono stati regalati e soprattutto quanti sono stati comprati da aziende e società pubbliche liguri. Per fare le cose per bene siamo anche andati personalmente a richiedere le informazioni presso la sede della società. È un nostro diritto previsto dalla legge. La prima risposta è stata: Avrete tutto in giornata. Ma non è arrivato niente. Così il giorno successivo abbiamo rinnovato la richiesta. Risposta: È più complesso del previsto, arrivano domani. Ma il giorno 11 ancora niente”.

“Così - continuano Sansa, Pastorino e Candia - abbiamo chiamato la direzione della Porto Antico. Questa volta la risposta ci ha allarmato: Le informazioni arriveranno tra un mese. Ma guarda un po’…. dopo le elezioni. Non basta: La vostra richiesta è stata inoltrata al consiglio di amministrazione della Porto Antico che la valuterà. Incredibile. La nostra non è una richiesta, ma un diritto legato al nostro compito istituzionale. E il consiglio di amministrazione se ci impedisce di esercitarlo viola le leggi”.