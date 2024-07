È morto Eugenio Saltarel, storico consigliere della fondazione David Chiossone

É scomparso nei giorni scorsi all’età di 76 anni Eugenio Saltarel, consigliere della fondazione David Chiossone, tra i principali protagonisti delle battaglie sociali e politiche per i diritti delle persone con disabilità e per l’evoluzione dei servizi dall'assistenza alla riabilitazione.

In particolare, è stato tra i leader del movimento degli studenti ciechi del Chiossone che nel 1971 contestò il collegio chiuso, arrivando all'occupazione e allo scontro con la polizia, per ottenere maggiore libertà e migliori condizioni di studio e di vita. Fu questa una tappa fondamentale nella riorganizzazione dei servizi del Chiossone, che lo ha portato a essere oggi una Fondazione, centro di eccellenza a livello nazionale per la riabilitazione visiva e la ricerca.

Eugenio Saltarel è riconosciuto e amato a Genova e in Italia nel mondo dei disabili visivi, ma il suo ruolo è andato ben al di là del Chiossone e dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e si è affermato con il grande apprezzamento di tutti coloro che sono impegnati nei servizi sociosanitari e che hanno condiviso con lui ideali di giustizia sociale e di promozione dei diritti civili.

Laureato in Lettere, Eugenio Saltarel è stato funzionario del Comune di Genova dal 1979 al 1996 incaricato dei servizi sociali, in particolare per i disabili, i tossicodipendenti e i malati psichici. Ha contribuito alla realizzazione di numerosi progetti sociali innovativi, ricoprendo ruoli direttivi e istituzionali all’interno della Fondazione Chiossone e nell’Unione Italia Ciechi e Ipovedenti, sia a livello locale che nazionale. Ha svolto attività di docenza e formazione su temi legati alla disabilità e ha promosso attivamente l'accessibilità e l'inclusione lavorativa delle persone non vedenti e disabili.

Claudio Cassinelli, presidente della Fondazione David Chiossone, lo ricorda così: “Combattente di tante battaglie per la giustizia sociale e la difesa dei diritti dei disabili. Fratello scout e amico di tutta la vita. Persona buona, generosa, sempre disponibile e positiva. Amato da tutti e colpito dalle controversie interne all’associazione dei ciechi. Ci mancherà il suo conforto e la sua saggezza. A noi il compito di raccogliere la sua testimonianza e continuare i suoi ideali”.