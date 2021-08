Centro storico, addio a Ettore: il fondatore del Masetto

Lutto nel mondo della ristorazione genovese per la scomparsa di Ettore Masetti, fondatore della famosa Hamburgeria Nazionale Masetto, vero e proprio punto di riferimento nel centro storico della nostra città per i giovani e per i tanti amanti dello street food.

A dare il triste annuncio è proprio la pagina ufficiale del locale di via Canneto il Lungo che, in un post ha scritto: "Oggi per noi è un giorno triste. Il più triste della nostra breve, intensa storia. Una storia a cui Ettore aveva dato vita, con sua moglie, con i suoi figli, con la sua passione. Questa passione continuerà a muoverci e a motivarci, così come ci ha insegnato l'unico vero, inconfondibile, inimitabile "Masetto". Per questo il negozio rimarrà chiuso fino a Domenica 29. Torneremo, con grande grinta, lunedì 30 agosto".

Personaggio dalle mille risorse, Ettore, classe 1957 e genovese 'Doc', laureato in Storia Antica si occupò di archeologia per molti anni girando l'Italia e scoprendo le tradizioni regionali. Si appassionò della cultura popolare italiana e si avventurò poi nel mondo della ristorazione. Dopo aver gestito per sette anni una trattoria a Garessio nel cuneese decise di provare ad applicare la ristorazione tradizionale allo Street Food, per renderlo nobile e dare pregio e valore al cibo di strada.

Perché non provare a farlo in Italia? Un ottimo banco di prova per arricchire il “cibo per tutti” con materie prime di altissima qualità. Così nel 2014, insieme alla moglie Paola e agli amici Andrea e Stefano, Ettore aprì Il Masetto - Hamburgeria Nazionale, nel cuore dei vicoli di Genova. Un’idea particolare di Hamburgeria, caratterizzata dall’utilizzo di ingredienti di primissima qualità, una scelta accurata dei fornitori e prezzi popolari. Un'idea vincente per una delle prime attività di questo tipo nella nostra città.