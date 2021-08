Morì per salvare una ragazza dall'annegamento, il ricordo del maresciallo Carlà

Come ogni 22 agosto la cerimonia di commemorazione del maresciallo del raggruppamento di Genova scomparso il il 22 agosto 1977 in Puglia

Come ogni 22 agosto la Questura di Genova ha partecipato alla cerimonia di commemorazione di Ettore Carlá, maresciallo di pubblica sicurezza, insignito della medaglia d'oro al valor civile.

Ettore Carlà, in forza al raggruppamento di Genova, il 22 agosto 1977 si trovava in Puglia (sua regione di origine) e perse la vita a Porto Cesareo in provincia di Lecce per salvare una giovane bagnante.

Durante la cerimonia di commemorazione, al cimitero monumentale di Staglieno, il ricordo di Carlà che "con sprezzo del rischio e noncurante della propria incolumità, si tuffava nelle agitate acque del mare in soccorso di una giovane che, in balia delle onde, invocava disperatamente aiuto. Avvicinatosi, dopo non poche difficoltà alla pericolante, riusciva a lanciarle un improvvisato salvagente consentendone il salvataggio, mentr'egli, stremato per lo sforzo, scompariva tra i flutti sacrificando la vita ai più nobili ideali di generoso altruismo e di grande umana solidarietà".