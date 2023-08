Pestato e ridotto in fin di vita per un presunto debito. Arrestato un 48enne

Dalla vacanza a Sestri Levante al carcere di Marassi. Un uomo di 48 anni, pluripregiudicato, il pomeriggio di Ferragosto ha lasciato la famiglia al mare e si presentato nel centro storico di Genova dove, davanti a un bancomat in piazza Santa Sabina, ha aggredito un 58enne per farsi dare dei soldi.

L'aggressore non si è calmato nemmeno alla vista delle divise, anzi di fronte agli agenti della polizia locale, ha sbattuto per terra la vittima che, colpendo la testa sul marciapiede, ha perso sensi e si trova ora ricoverata al Galliera in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della polizia locale, coordinati dal pubblico ministero Gabriella Dotto, i due stavano litigando per un presunto debito forse legato allo spaccio di droga. Al rifiuto del 'debitore', il 48enne prima lo ha aggredito verbalmente e poi ha iniziato a picchiarlo. Il violento ha inveito anche contro gli agenti dicendo che tanto lui si era già fatto 17 anni di carcere, è finito in manette con l'accusa di estorsione e lesioni aggravate.