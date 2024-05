Presunte estorsioni al Genoa, tutti assolti i 14 ultras

Tutti assolti i quattordici ultras del Genova accusati di presunte estorsioni ai danni della società. La sentenza è stata pronunciata questa mattina dalla Corte d'Assise in tribunale a Genova. Nei loro confronti, i pubblici ministeri Francesca Rombolà e Giancarlo Vona avevano chiesto complessivamente 33 anni di carcere e una assoluzione.

La richiesta di condanna più alta - otto anni, era stata chiesta per Massimo Leopizzi, ritenuto capo della tifoseria e dell'associazione a delinquere messa in piedi per estorcere denaro alla società. E poi sette anni e dieci mesi richiesti per Arthur Marashi e tre anni e sette mesi per Fabrizio Fileni. Infine un anno e tre mesi per Davide Traverso, ex presidente dell'associazione Club genoani.

