Estorsione ai danni dell'ex datore di lavoro con furto e richiesta di 'riscatto'

Un uomo di 25 anni è stato arrestato dalla polizia per tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale, denunciato anche per ricettazione in concorso con un complice rimasto al momento ignoto. È successo lunedì 1° luglio 2024 intorno alle ore 22 in viale Emanuele Filiberto Duca D'Aosta, a due passi dalla stazione di Brignole.

I poliziotti sono stati chiamati dall'ex datore di lavoro del 25enne. L'uomo ha raccontato alle forze dell'ordine che la collaborazione era terminata e il giovane era stato regolarmente pagato, però aveva iniziato a chiedere ulteriore denaro, con richieste pressanti, messaggi e telefonate.

I due avevano concordato un appuntamento per chiarire la questione ma non hanno trovato un accordo. Durante il dialogo, però, un complice ha rubato dall'auto della vittima il portafoglio e lo smartphone, per poi dileguarsi. Quando l'ex datore di lavoro si è accorto del furto ha telefonato al proprio numero con il cellulare di un conoscente, e il 25enne ha chiesto del denaro per restituire il maltolto. La vittima del raggiro ha accettato ma ha contattato le forze dell'ordine. I due si sono dati appuntamento nei pressi della stazione e qui è arrivata anche la polizia. Il 25enne ha cercato di scappare, ma è stato bloccato e arrestato in corso Montegrappa. Addosso il ragazzo aveva il proprio telefono dal quale sono emerse le conversazioni whatsapp con le pressanti richieste di denaro, ma non quello della vittima. È stato portato nel carcere di Marassi.

