Clima, l'estate pià secca degli ultimi 10 anni

Non si dovranno fare le razioni d'acqua, ma quella che sta per terminare è stata l'estate con meno piogge degli ultimi dieci anni a Genova.

Lo dimostrano i dati forniti da Arpal dal 2010 a oggi, da gennaio ad agosto e nei tre mesi estivi (dal punto di vista meteorologico l'estate si conclude il 31 agosto). Secondo la stazione Centro funzionale della Foce, tra giugno ed agosto 2021, sono caduti solo 19,6 millimetri di pioggia, contro i 131,6 dello stesso trimestre dell'anno scorso e rispetto a una media di 150,12mm degli ultimi dieci anni.

Proprio il dato di quest'estate spicca rispetto agli altri ma Iren tranquillizza: non c'è nessuna drammaticità, i principali laghi artificiali che approvvigionano Genova hanno livelli d'acqua ben sopra il livello di guardia. ln particolare il bacino artificiale del Brugneto, attualmente la maggior riserva idrica della regione, non desta preoccupazione e di fatto in Liguria non si registrano criticità sulla fornitura d'acqua potabile.

Resta il dato statistico: ci stiamo lasciando alle spalle la stagione estiva con più carenza di precipitazioni, almeno dal 2010 a oggi per quanto riguarda il solo comune di Genova. Ma lo scenario potrebbe cambiare presto, senza dover fare la danza della pioggia, dopo un fine settimana soleggiato su tutta la Liguria da martedì, infatti, sarà possibile un cambiamento delle condizioni meteo con l'arrivo della precipitazioni. Secondo 3bmeteo il tempo sarà in graduale peggioramento sulle regioni nord-occidentali italiane, dove aumenterà la nuvolosità fin dal mattino sulla Liguria di Ponente e Alpi occidentali, in estensione altrove verso sera.