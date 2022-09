Estate 2022 la più calda (e con meno pioggia) della storia, i dati

L'Osservatorio Meteo Storico dell'Università di Genova, grazie ai suoi dati storici che vanno indietro nel tempo fino al 1833, ha certificato che l'estate del 2022 a Genova è stata la più calda in assoluto e lo ha fatto con un'analisi firmata da Scafidi, Ferretti e Pedemonte della Società Meteorologica Italiana, pubblicata su Unige.life e utile per capire i cambiamenti climatici in atto negli ultimi anni.

Prendendo in esame le temperature medie sono state prima di tutto stilate le classifiche dei vari mesi: giugno 2022 (media 25° C) è stato meno caldo soltanto di quello del 1868, record assoluto invece per il mese di luglio del 2022 con una media di 27,5° C, solo il mese di agosto è fuori dai primissimi posti di questa storica classifica classificandosi come settimo con 26,8° C. In questo caso spicca l'agosto del 2003 con una media di 27,5°C, seguito dalle annate 1873 e 1861, rispettivamente con una temperatura di 27,5 e 27,4°C.

L'analisi, però, rileva che prendendo in considerazione l'intero periodo che va da giugno ad agosto il dato più alto è proprio quello relativo all'estate appena trascorsa, e non di poco. Nei tre mesi del 2022, infatti, la media si tanzia a 26,4° C, molto staccato il precedente record appartenente all'estate del 2003 con 25,7°C di media. Terzo gradino del podio per 1868 e 1928 con 25,4 ° C, segue il 1846 con 25,2°C.

L'analisi prende in considerazione anche i dati storici relativi alla quantità di pioggia caduta da inizio anno alla fine del mese di agosto e anche in questo caso si tratta di record assoluto, in negativo, con l'allarme siccità lanciato a più riprese. Nel 2022 sono infatti caduti solo 130,6 mm di pioggia. Il record precedente apparteneva al 2017 con 188,4 mm, poi si torna indietro nel tempo fino al 1938 con il terzo dato in negativo pari a 247,0 mm.