Chiusa la piastra di Genova Est verso mare per un danno a un giunto

Problemi al traffico in Valbisagno a Genova: nel pomeriggio la polizia locale ha disposto la chiusura parziale della piastra di Genova Est, sopra il torrente Bisagno, a causa del danneggiamento di un giunto.

Il transito è stato interdetto in direzione mare per chi arriva dal casello di Genova Est o per chi usa la piastra per fare inversione di marcia e tornare in sponda sinistra.

Sul posto sono in corso le verifiche tecniche.