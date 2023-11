Sorpreso a rubare all'Esselunga, insulta i carabinieri

I carabinieri del comando provinciale proseguono incessantemente l'attività di controllo intensivo del territorio di tutta la provincia, con l'utilizzo di pattuglie del nucleo radiomobile, delle stazioni e del personale del Reggimento Lombardia.

Nel corso della giornata di lunedì 6 novembre sono state controllate 250 persone, di cui almeno la metà stranieri e minorenni. Durante l'operazione sono state denunciate e tratte in arresto complessivamente 12 persone.

Tra queste, un 40enne italiano con pregiudizi di polizia, denunciato per violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale e furto aggravato. Sorpreso all'interno dell'Esselunga in via Piave con merce non pagata, in presenza di altre persone ha pronunciato frasi minacciose e ingiuriose nei confronti dei carabinieri intervenuti sul posto a seguito della segnalazione del personale di vigilanza.

Nel centro storico, un algerino di 20 anni e un 40enne marocchino sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione. Fermati per un controllo e perquisiti, sono stati trovati rispettivamente in possesso di un computer, di un tablet e di un iPhone 13, risultati rubati.