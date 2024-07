Inchiesta corruzione, Esselunga: "Non finanziamo partiti, acquisto spazi pubblicitari gestito da terzi"

In merito alla maxi inchiesta sulla corruzione in Liguria, Esselunga specifica che "l'acquisizione di tutti gli spazi pubblicitari a livello nazionale e locale, compresi quelli negoziati con Primocanale, è gestita dalla società specializzata Media Italia SpA, che ha un mandato annuale con Esselunga e non è parte del Gruppo. Le fatture vengono quindi emesse da Media Italia a Esselunga e iscritte regolarmente a bilancio".

L'azienda precisa che "il codice etico e di comportamento e la compliance di gruppo non consentono in alcun modo di finanziare partiti politici o campagne elettorali".

Ricapitolando, secondo le indagini l'azienda avrebbe pagato pubblicità elettorale alla lista legata a Toti - alle comunali del 2022 - in cambio dello sblocco delle pratiche per l'apertura di due nuovi punti vendita a Sestri Ponente e Savona. E, secondo quanto scritto da diversi media in questi giorni, quei 150mila euro potrebbero essere stati inseriti a bilancio solo quale operazione commerciale e non come pubblicità elettorale. Insomma, una specie di "omaggio" da parte di Francesco Moncada, ex manager del gruppo, a Toti, su cui gli inquirenti stanno indagando. Per questo, oggi, la nota dell'azienda.