Soldi da Esselunga al Comune di Genova, i Cinque Stelle chiedono chiarimenti

Alle ore 14 il consiglio comunale di martedì 30 novembre si è aperto con la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata.

Il consigliere Stefano Giordano (M5S), nel più ampio dibattito sui finanziamenti pubblici ai partiti politici, ha chiesto chiarimenti circa la sponsorizzazione di alcuni eventi, almeno quattro, organizzati dal Comune di Genova da parte del supermercato Esselunga: ad esempio era tra gli sponsor istituzionali della mostra a cielo aperto di Deredia, allestita a metà settembre, quando il centro città non era ancora aperto: con la sua interrogazione il consigliere Giordano ha chiesto di conoscere quali eventi del Comune di Genova ha finanziato Esselunga e per quali importi.

La replica dell'assessore Paola Bordilli: "colgo l'occasione di questa interrogazione per ringraziare tutti gli sponsor che in questi anni hanno permesso al Comune di poter organizzare manifestazioni in città. In questo momento storico particolare, inoltre, lavorare in sinergia con sponsor privati ha permesso a questa città di non rimanere senza eventi che hanno portato cultura e divertimento".

"Tutte le iniziative di sponsorizzazione sono, come da legge, indicate sul sito del Comune di Genova - conclude Bordilli -. L'amministrazione raccoglie la volontà di sponsorizzazione da parte dei privati, procede a una selezione. Nella nostra città le sponsorizzazioni sono sia dirette che indirette. Nel corso del nostro mandato le sponsorizzazioni dirette ammontano a 265mila euro e sono state destinate a tutte le manifestazioni, sia dirette che indirette".

Nella sua replica Giordano ha lamentato il fatto che non gli sia stato risposto.