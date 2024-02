Tragico crollo nel cantiere Esselunga: stessa ditta degli incidenti a San Benigno

La ditta appaltatrice del cantiere dell'Esselunga coinvolto dal tragico crollo in cui hanno perso la vita cinque operai è la stessa degli incidenti avvenuti nel cantiere genovese attivo a San Benigno lo scorso anno. Si tratta della Aep, Attività Edilizie Pavesi, società con sede in provincia di Pavia.

Nel mese di febbraio 2023 a Genova aveva ceduto la soletta nel parcheggio e un operaio era rimasto ferito. In seguito al crollo era stata aperta un'inchiesta. Qualche settimana dopo, in seguito ai lavori di scavo era stata lesionata una tubazione del gas ed era stato necessario far intervenire i vigili del fuoco. Ad aprile invece il secondo incidente, sempre nel medesimo cantiere: un operaio era stato colpito da un grosso cancello crollato a terra, ed era stato portato in ospedale con trauma cranico e Asl aveva posto sotto sequestro l'area. Dopo il dissequestro i lavori erano poi ripartiti.

Per quello che riguarda Firenze il crollo è avvenuto nella mattinata di venerdì 16 febbraio 2024. Una grande trave ha ceduto al quarto piano, causando una serie di crolli a catena e sono stati travolti gli uomini che stavano livellando il calcestruzzo e quelli che avevano altri compiti nei piani più bassi. Pesantissimo il bilancio perché dalle ultime notizie che arrivano dalla città toscana il bilancio è salito a cinque morti, tre invece i lavoratori estratti vivi dalle macerie.

