Piano sociosanitario ligure, Tosi (M5S): "Risposte tardive e insufficienti, andremo in Procura"

Il gruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale aveva inviato una richiesta di accesso agli atti lo scorso 25 gennaio 2022, per consultare i documenti relativi al piano sociosanitario della Regione Liguria.

Da allora però nessuna risposta è arrivata dall'amministrazione Toti, che non ha ancora consetito ai consiglieri pentastellati di poter consultare gli atti richiesti.

Durante un video pubblicato sui social media, il capogruppo M5S Fabio Tosi, ha annunciato la volontà di depositare in Procura una esposto in merito proprio al mancato accesso agli atti.

Tosi ha lamentato un atteggiamento ostruzionista di Regione Liguria: "Ci sono risposte tardive e insufficienti alla nostre richieste di accesso agli atti abbiamo deciso di rivolgerci alla Procura della Repubblica, il concetto è molto semplice: noi siamo qui per risolvere i problemi, non per far finta che non esistano".