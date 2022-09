Esplosioni nel cantiere dello scolmatore del Bisagno

Il Municipio IV Media Val Bisagno fa sapere che oggi, martedì 27 settembre 2022, alle ore 14.30 presso il cantiere dello scolmatore del Bisagno in via Adamoli 11, avranno luogo operazioni di brillamento di mine. Il Municipio invita la popolazione a non allarmarsi in quanto trattasi di attività programmata.

Completata questa fase dei lavori, entrerà in azione la 'super talpa', che avrà il compito di scavare la galleria fino a corso Italia.

L'interdizione antimafia, poi sospesa, ha fatto lievitare i tempi per la realizzazione dell'opera, che, una volta ultimata, ridurrà drasticamente il rischio idrogeologico nell'area a ridosso del torrente.