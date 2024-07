Fiammata improvvisa: ferito uno skipper in porto

Un uomo di 33 anni è rimasto gravemente ferito da un'esplosione in porto a Lavagna. È successo questa mattina intorno alle 10.30, quando il 33enne, skipper all'interno del porticciolo turistico, stava accendendo una barca ormeggiata. Per cause in via di accertamento dal motore è partita una fiammata che lo ha travolto, procurandogli gravi lesioni alle braccia e al volto.

Sul posto il 118, la Croce Verde di Chiavari e l'elicottero Drago dei vigili del fuoco, che ha trasportato il ferito al Centro Grandi Ustionati del Villa Scassi, dove è arrivato in codice rosso. L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco.