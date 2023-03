Cento esperti da tutto il mondo in visita al camelieto di Villa Durazzo Pallavicini

Visita internazionale per l'antico camelieto di Villa Durazzo Pallavicini: sabato 25 marzo arriveranno a Pegli circa 100 cameliofili da tutto il mondo e in prevalenza da America, Australia, Giappone e Nord Europa.

Il gruppo di persone - tutte socie dell'International Camellia Society - ha iniziato un paio di giorni fa il suo pellegrinaggio in Toscana nel compitese in provincia di Lucca e nelle ville storiche rilevanti per la presenza di antiche collezioni di camelie (villa Torrigani e villa Reale).

Sabato sarà la volta del parco di Villa Durazzo Pallavicini di Pegli per poi dirigersi verso Verbania dove si terra? il convegno mondiale dedicato alle camelie a tutti i sui amatori. Pegli sarà dunque la loro unica tappa ligure.

Saranno circa 100 i cameliofili che parteciperanno alla speciale visita tenuta dalla direttrice del parco, l'architetto Silvana Ghigino. Potranno ammirare sia il camelieto storico piu? antico e piu? grande d'Italia, sia godere dell'intera passeggiata lungo il percorso scenografico del parco.

“Siamo orgogliosi di poter nuovamente ospitare eventi di questa portata - dichiara l’architetto Silvana Ghigino - eventi che riportano il parco del Marchese Pallavicini alla sua antica auge quando i visitatori giungevano da tutto il mondo per vedere quella che, in quel momento, veniva acclamata come l'ottava meraviglia del mondo”.