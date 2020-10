Suonano le sirene a segnalare la piena dei torrenti, ma è solo un'esercitazione

Per quattro giorni la Protezione civile sarà impegnata in un'esercitazione con la simulazione di un evento alluvionale e l'attivazione delle sirene installate nel territorio del Municipio di competenza. La prima esercitazione andrà in scena martedì 13 ottobre dalle ore 10 nella zona di Sestri Ponente e avrà termine nel corso della mattinata.

La seconda esercitazione è fissata per il giorno seguente, mercoledì 14 ottobre, dalle ore 10 alle ore 13, e interesserà il torrente Leiro e quindi la zona di Voltri. Poi mercoledì 14 ottobre dalle ore 14 alle ore 17 sul rio Fegino e infine giovedì 15 ottobre dalle ore 10 e sul torrente Bisagno nella zona di Staglieno).

La finalità è quella di verificare l'efficacia della risposta delle strutture operative del sistema comunale di protezione civile, testando i tempi di attivazione e impiego delle strutture comunali e il flusso di informazioni ai diversi livelli di responsabilità, con l'obiettivo principale di condividere la risposta da parte della popolazione.

In questi giorni si stanno distribuendo i volantini informativi nelle zone interessate dall'esercitazioni.