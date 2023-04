Esercitazione anti incendio sul monte Gazzo

Cinquantuno uomini e dieci mezzi. Sono questi i numeri dell'esercitazione, che sabato 1 aprile ha visto coinvolti i volontari del nucleo anti incendio boschivo di Genova (Aib) sul monte Gazzo sulle alture di Sestri Ponente.

Durante l'esercitazione è stata simulata una situazione d'emergenza con uno scenario, che prevedeva le fiamme lambire un casolare. I volontari hanno dunque montato le vasche d'acqua per gli elicotteri e, con le attrezzature da taglio, hanno realizzato una fascia tagliafuoco intorno all'abitazione.

"Con l'inizio della bella stagione - spiega l'assessore alla Sicurezza, alla Protezione civile e al Volontariato, Sergio Gambino - inizia anche la stagione degli incendi boschivi. Oltre al lavoro di sensibilizzazione nei confronti della popolazione per prevenire comportamenti, che possano fungere da esca per un incendio, è importantissimo che anche i volontari mantengano alto il livello di guardia per poter intervenire non solo celermente, ma anche garantendo la sicurezza loro e di chi sta loro intorno. Quando si tratta di emergenze le esercitazioni sono fondamentali per poter mantenere il sangue freddo e per poter creare quegli automatismi, che salvano delle vite".