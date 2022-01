Colti da nebbia e buio, soccorsi quattro escursionisti

Doppio intervento dei vigili del fuoco dei distaccamenti del Tigullio nel pomeriggio di domenica 16 gennaio 2022 in zona impervia, per soccorrere escursionisti in difficoltà.

Nel primo caso due donne sono state colte dalla nebbia sul monte Ramaceto e sono state raggiunte dalla squadra di Chiavari grazie alla posizione ottenuta attraverso lo smartphone. Le due donne sono state quindi riaccompagnate al loro punto di partenza.

Nel secondo caso, invece, intervento della squadra di Rapallo insieme al Soccorso Alpino, un uomo e una donna sono stati colti dal buio e dalla nebbia nei pressi del lago delle Lame sul monte Aiona. Sono stati individuati e riaccompagnati presso la propria auto.